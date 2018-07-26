Прокуратура Красноярска заинтересовалась министерством, купившим пенсионерам чайники с дистанционным управлением
В Красноярском крае прокуратура заинтересовалась закупками местного министерства соцполитики, которое купило для пенсионеров чайники с дистанционным управлением. Умные чайники позволяют контролировать их работу с помощью мобильных приложений. В прокуратуре пришли к выводам, что подобные закупки являются неэффективным освоением бюджетных денег. Чиновники на это сказали, что покупка таких чайников для пожилых людей была оправдана. При выборе моделей учитывалось, прежде всего, функция подогрева воды до заданной температуры, а не дистанционное управление, — сообщает агентство Flash Siberia.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 26 июля 2018 | 13:46
А айфоны для управления чайниками пенсионерам тоже купят? )))
eniro 26 июля 2018 | 13:48
Это были наградные чайники для тех, "кто заслужил".
platonnekafrin 26 июля 2018 | 14:01
Каждому заслуженному чиновнику при выходе на пенсию надо давать по чайнику, а орден, может, он и не захочет после этого.