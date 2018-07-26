На Урале полиция забрала в отделение и несколько часов допрашивала детей, которых задержала за шум во дворе

Поводом стала жалоба местного жителя. Как уточняет агентство Ура.ру, в полицию забрали восемь детей, при этом родителям ничего не сообщили. Городское управление МВД пообещало провести служебную проверку – и, если найдутся нарушения, привлечь полицейских к дисциплинарной ответственности.