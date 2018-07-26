На Урале полиция забрала в отделение и несколько часов допрашивала детей, которых задержала за шум во дворе
Поводом стала жалоба местного жителя. Как уточняет агентство Ура.ру, в полицию забрали восемь детей, при этом родителям ничего не сообщили. Городское управление МВД пообещало провести служебную проверку – и, если найдутся нарушения, привлечь полицейских к дисциплинарной ответственности.
Комментарии14
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rash 26 июля 2018 | 13:42
Пусть с младых ногтей привыкают, что менты творят беззаконие и их надо бояться.
rouslllllllanist4e 26 июля 2018 | 13:56
Дети употребляли спиртные напитки и нецензурно бранились.
Об этом родителям тоже не сообщили.
Пока.
Но теперь, благодаря Эху Москвы, их уши будут выкручены, а мобильные телефоны отобранны.
danko_voila 26 июля 2018 | 14:01
rouslllllllanist4e: детям наверное лет по 18-20?
moisha_sekilman 26 июля 2018 | 13:45
Этим детям лет по 15 - 17 да? Эти дети уже ростиком под 2м доросли, а ума так и не нажили. А родителям этих деток переростков совет - чаще ремнём ниже пояса прикладывайте, мозг думать научиться.
lisitsa1962 26 июля 2018 | 14:15
moisha_sekilman: Этим детям лет по 15 - 17 да?
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Нет. Это 2-3-4 класс.
https://ura.news/news/1052344262
viteck 26 июля 2018 | 13:49
Дети детям рознь. Если какие-нибудь АУЕшники, то не хотел бы я встретиться с ними на улице в темное время...
noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 13:51
Онижедети!!! С другой стороны, в США (помимо линчевания негров) постоянно полиция гасит подростков из нарезного короткоствола, и ничего... Как правильно?!
navsegda 26 июля 2018 | 14:01
noxepy_7_40_: что вы всё на США стрелки переводите , ты же не в США живёшь , вот и занимайся собой и своей родиной
vsveter 26 июля 2018 | 14:13
navsegda:Свой совет обратите к себе, занимайтесь своей родиной, что вы советы даёте россиянам?
vlad_sabbath 26 июля 2018 | 13:55
Вот ЭТО всё - от безвольного послушного блеяния стадонаселения, ведомого на убой (на шашлык)
Если бы родители этих детей все вместе пришли к этим полицейским и весьма недвусмысленно дали им понять, что в следующий раз шашлык будет из самих полицейских - это 100% заставило бы их задуматься о том, что у них НЕТ права на вседозволенность.
А так, скоро полиция начнет убивать, в том числе и детей. И ничего им за это не будет.
karachaev4 26 июля 2018 | 14:00
Как понять "если найдется нарушение", если сам факт доставление несовершеннолетнего в ОВД без родителя, или инспектора ПДН незаконен??
kp6ic 26 июля 2018 | 14:04
хоть не пытали, я надеюсь.
sergo_25_26 26 июля 2018 | 14:09
А заявление видать мент и написал.
vsveter 26 июля 2018 | 14:18
Новость в духе ЭХА - ни о чём. Главное породить фикальную волну среди "либералов".
1 Возраст детей? у нас и оболтусы под 18 лет дети...
2 И что имеется ввиду под словом шум? Шуметь могут и действительно дети и подростки. И если их задержали, так скорее всего за нецензурную брань.