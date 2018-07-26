В Калининграде замначальника по безопасности колонии стал фигурантом дела об избиении заключенного
Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на юриста, представляющего интересы пострадавшего. По версии следствия, Даврон Хакимов вместе с другими сотрудниками исправительной колонии №9 избил заключенного 30 января. Тогда врачи зафиксировали у пострадавшего тяжелые травмы, в том числе переломы десяти ребер.
Комментарии4
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romashka__ 26 июля 2018 | 13:47
Замначальника по безопасности колонии переломил заключенному десять ребер.
Пытки - обычное дело ФСИН.
idruker 26 июля 2018 | 14:10
romashka__: да нет, просто с нар неудачно упал
navsegda 26 июля 2018 | 13:58
Пытки одна из скреп со времён Салтычихи , далее подхватили большевики , ну и современники не отстают
archibald_dandy_esquire 26 июля 2018 | 14:15
navsegda: " Пытки одна из скреп со времён Салтычихи"
поправочка:
пытки на Руси Великой были с момента возникновения её государственности, данной татаро-монголами - с тех времён отношения "барин - холоп" не изменились ни на йоту - сравнительно недавно праздновали 1000 лет такого государственного строя