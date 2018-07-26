В Калининграде замначальника по безопасности колонии стал фигурантом дела об избиении заключенного

Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на юриста, представляющего интересы пострадавшего. По версии следствия, Даврон Хакимов вместе с другими сотрудниками исправительной колонии №9 избил заключенного 30 января. Тогда врачи зафиксировали у пострадавшего тяжелые травмы, в том числе переломы десяти ребер.