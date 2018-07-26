Матвиенко: Государство гарантирует всем россиянам получение пенсий
Государство гарантирует всем россиянам получение пенсий. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заверила, что ситуаций, подобных тем, что были в девяностых годах с невыплатами пенсий, не повторится. Матвиенко признала, что большинству людей не нравятся изменения, которые предусматривает грядущая пенсионная реформа. При этом она добавила, что отложить решение вопроса о повышении пенсионного возраста нельзя, — передает агентство ТАСС.
Комментарии28
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tvitov66 26 июля 2018 | 13:34
... всем кто доживёт
kindman_a 26 июля 2018 | 13:37
tvitov66:
"...Государство гарантирует всем россиянам получение пенсий..."
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Значит - швах пенсиям скоро...
vikwlad 26 июля 2018 | 13:56
Как государство может гарантировать всем россиянам пенсии, если процентов 80 россиян до пенсии доживать не будут?
danko1 26 июля 2018 | 14:07
vikwlad: На кладбищам покойникам власть гарантирует получение пенсий.
А не придут покойники пенсию получать, то сами виноваты.
eniro 26 июля 2018 | 13:43
tvitov66: "- Папа, почему мы живем в ... ? - Родину, сынок, не выбирают."(С)
mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 13:35
Интересно сравнить её пенсию, льготы и прочие плюшки с пенсиями обычного россиянина.
Думаю, разница будет в тысячи раз.
angrew 26 июля 2018 | 13:35
И чем она гарантирует? Зуб дает?
platonnekafrin 26 июля 2018 | 13:43
angrew: Собой она клянется. Да только вот, кому она нужна.
sborisych 26 июля 2018 | 13:49
angrew:
Разве что ваш...
eduard53 26 июля 2018 | 13:41
Пу-Ме, Матвиенки и пр. кремле-воровская и пропагандонная компания, кончайте уже компостировать нам мозги своим пенс.геноцидом! Мы могли бы и не так сильно шуметь
по поводу роста пенс.возраста выше средней длительности жизни - в одном-единственном случае - кабы все наши пенс.накопления не исчезали регулярно в чёрной дыре ваших карманов, а скапливались на наших персональных банковских счетах с правом их передачи (если мы не доживём) только наследникам ...
archibald_dandy_esquire 26 июля 2018 | 14:08
eduard53: " скапливались на наших персональных банковских счетах с правом их передачи (если мы не доживём) только наследникам .. "
а вот это правильная мысль! наследники будут платить 25%-50% за вступление в права на пенсионный умершего, после чего иметь право воспользоваться этим счётом в случае наступления смерти наследника
vlad_sabbath 26 июля 2018 | 13:43
Ага. Вы только голосуйте правильно (типа, мы, конечно, сделаем всё, чтобы было "правильно", но без вас все равно не справимся), а мы уж вам наобещаем золотые горы. Выполнять не обещаем, а вот обещать будем всегда!
alexakimfaa 26 июля 2018 | 13:43
Могла бы это и не говорить - многим уже известно,что руководством ПЖиВ дана команда всячески восхвалять т.н. "пенсионную реформу",и не критиковать Путина по этой теме...
apels 26 июля 2018 | 13:45
А кто пяткой в грудь бил про накопительную пенсию? А??? Да она врет не первый раз!:)))
sborisych 26 июля 2018 | 13:51
apels:
Да она врет не первый раз!:)))
==
Служба такая, однако.. Языком по'ветру молоть...
lapuh 26 июля 2018 | 13:47
А-а... Ну тогда конечно.. Нет вопросов.
rash 26 июля 2018 | 13:48
Спокойной ночи, малыши! Сказки от тёти Вали.
shibaev 26 июля 2018 | 13:50
Ну да,репутация у государства та ещё ...Путин тоже гарантировал,гарантировал и выгарантировал
yralez 26 июля 2018 | 13:51
А могут и не дать......кто их знает, бар .
ly4_sveta 26 июля 2018 | 13:52
И тут вышла Матвиенко... И сказала что-то новое?
Гарантирует, но без повышения пенсионного возраста
никак нельзя, и, вообще, почему она должна пахать,
находясь на пенсии вот уже 15 лет, а кто-то будет
на печке лежать и в потолок плевать? ))) Всем равные
условия, правда, в получении денежного вознаграждения,
между нею и народом, космическая разница.
kazlevich1949 26 июля 2018 | 13:55
Скрипнула калитка, прокричал петух, пёрнула Валюха... пенсия пришла!
askol2016 26 июля 2018 | 13:56
И даже обещала составить и опубликовать в газетах список этих счастливцев
peresvet73 26 июля 2018 | 14:00
Всем дожившим до пенсии
nichirin 26 июля 2018 | 14:00
Просьба гарантировать в письменном виде и с выплатой аванса.
marika919 26 июля 2018 | 14:17
Доживать до пенсии будут только всякие матвиенки, чинуши бумажные и менты. А те на чьем горбу и существует весь этот пенсионный фонд- не смогут воспользоваться плодами своих трудов- поскольку умрут еще до выхода на пенсию !
marika919 26 июля 2018 | 14:21
Госпожа матвиенко сделала противоречащее новому закону заявление. Она гарантировала пенсии пенсионерам ! А новый закон лишает пенсий пенсионеров! Врёт и не краснеет !
zhrv 26 июля 2018 | 14:36
А россияне гарантируют тебе соответствующую "благодарность".
irinaapril 26 июля 2018 | 14:47
Конечно же, путинская власть гарантирует получение пенсий, ведь теперь они освобождают граждан от получения пенсий вообще.