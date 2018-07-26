Матвиенко: Государство гарантирует всем россиянам получение пенсий

Государство гарантирует всем россиянам получение пенсий. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заверила, что ситуаций, подобных тем, что были в девяностых годах с невыплатами пенсий, не повторится. Матвиенко признала, что большинству людей не нравятся изменения, которые предусматривает грядущая пенсионная реформа. При этом она добавила, что отложить решение вопроса о повышении пенсионного возраста нельзя, — передает агентство ТАСС.