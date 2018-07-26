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13:05, 26 июля 2018

Российские дипломаты собираются посетить сегодня в американской тюрьме Марию Бутину

В Москве требуют ее освобождения.

Марию Бутину активно поддерживают российские власти, хотя у нет никакого официального статуса. К ней уже приходили сотрудники посольства, в ее защиту выступил президентский совет по правам человека и российский МИД. В министерстве иностранных дел даже запустили в соцсетях флешмоб в поддержку Бутиной – предлагают размещать ее фотографию в качестве аватарки. В прессе 29-летнюю россиянку нередко называют шпионкой, но формально ее обвиняют в другом – в сговоре с целью работы в интересах российского правительства и отсутствии регистрации в качестве иностранного агента. В документах прокуратуры утверждается, что Бутина связана с российскими спецслужбами и использовала сексуальные контакты для внедрения в ряды Национальной стрелковой ассоциации и других организаций, которые потенциально имеют влияние на администрацию Дональда Трампа.

По данным СМИ, Бутина была помощницей зампреда ЦБ Александра Торшина и была на его встречах с высокопоставленными американскими чиновниками.

Комментарии

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mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 13:10


Интересно, что принесут с собой "дипломаты" на случай, если она собралась рассказать обо всём американцам, - новичок или полоний?

alaska 26 июля 2018 | 13:13

Презервативы не забудьте!

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