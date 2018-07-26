Российские дипломаты собираются посетить сегодня в американской тюрьме Марию Бутину

В Москве требуют ее освобождения.

Марию Бутину активно поддерживают российские власти, хотя у нет никакого официального статуса. К ней уже приходили сотрудники посольства, в ее защиту выступил президентский совет по правам человека и российский МИД. В министерстве иностранных дел даже запустили в соцсетях флешмоб в поддержку Бутиной – предлагают размещать ее фотографию в качестве аватарки. В прессе 29-летнюю россиянку нередко называют шпионкой, но формально ее обвиняют в другом – в сговоре с целью работы в интересах российского правительства и отсутствии регистрации в качестве иностранного агента. В документах прокуратуры утверждается, что Бутина связана с российскими спецслужбами и использовала сексуальные контакты для внедрения в ряды Национальной стрелковой ассоциации и других организаций, которые потенциально имеют влияние на администрацию Дональда Трампа.

По данным СМИ, Бутина была помощницей зампреда ЦБ Александра Торшина и была на его встречах с высокопоставленными американскими чиновниками.