Взрыв произошел сегодня у посольства США в Китае

Полиция Пекина заявляет о том, что сработала петарда. В то же время в американской дипмиссии считают произошедшее взрывом бомбы.

Взрыв произошел у юго-восточного угла американского посольства в Пекине. Некоторые китайские СМИ утверждают, что 26-летний мужчина по имени Цзянь пытался забросить петарду за ограду здания дипмиссии, но она взорвалась раньше, чем это планировалось сделать. Полиция, впрочем, официально подробности пока не приводит, сказав лишь, что задержанный является уроженцем автономного района Внутренняя Монголия. Только он пострадал в результате взрыва, говорят в ведомстве. Японское агентство Киодо в числе мотивов Цзяня называет отказ в выдаче ему американской визы. МИД Китая, в свою очередь, называет случившееся одиночным инцидентом и обещает активное расследование со стороны властей. В американском посольстве подтвердили факт взрыва, но считают, что сработало именно взрывное устройство. Дипмиссия также не приводит подробности инцидента, но отмечает, что никто из ее сотрудников не пострадал.

Между тем китайское издание «Глобал Таймс» сообщило о задержании женщины, которая облила себя керосина и предположительно пыталась совершить самосожжение, передает «Интерфакс».