Девять объявивших голодовку шахтеров в Забайкалье попали в больницу
Несмотря на ухудшение самочувствия, протестующие намерены продолжать голодовку, — рассказал агентству ТАСС подземный горный мастер буровзрывных работ Андрей Михеичев: «Уже третьи сутки это все, все же сильно влияет на организм. Неважно себя чувствуем. Именно с это компанией «Урюмкан», они ни разу не вышли с нами на связь, даже трубку не поднимают. Сколько же это можно терпеть, у нас же дети. Мы сильные, а ребятишки-то что? Им же не скажешь: «Денег нет, подождите». Они же каждый день кушать спрашивают. Наверное, помирать будем».
Забастовка работников Дарасунского рудника началась во вторник. 93 шахтера протестуют против задержки выплат по зарплатам.
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