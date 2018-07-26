Федерация независимых профсоюзов России не планирует смещать с поста заместителя председателя Андрея Исаева

Федерация независимых профсоюзов России не планирует смещать с поста заместителя председателя, депутата Госдумы Андрея Исаева, — заявил РИА глава ФНПР Михаил Шмаков. О том, что Федерация может поставить вопрос об отставке Исаева из-за пенсионной реформы, сообщила газета «Ведомости». Шмаков назвал публикацию «фейком» и пообещал разобраться с авторами материала. «Исаев – уважаемый член нашей команды, все внутренние разногласия мы решим сами», — подчеркнул Шмаков. ФНПР не поддержала законопроект правительства о повышении пенсионного возраста. Источники Ведомостей говорили о том, что между профсоюзами и партией власти разгорается большой конфликт. За пенсионную реформу проголосовали только единороссы, а Исаев – один из основных спикеров партии по этому вопросу.