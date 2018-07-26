Бывший офицер СК Александр Ламонов приговорен к пяти годам колонии строгого режима

Его признали виновным в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого.

Дело зам руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета рассматривалось в особом порядке. Ламонов полностью признал вину, а процесс шел в закрытом режиме из-за секретных документов. Полковник юстиции получил почти то же наказание, о котором суд просила прокуратура. Ламонов отправится в колонию на пять лет. Он должен выплатить штраф в 32 миллиона рублей – это сумма полученной им взятки. Кроме того, офицера лишили звания. Он собирается обжаловать приговор.

Его начальник Михаила Максименко недавно приговорили к 13 годам тюрьмы по тем же обвинениям. Сотрудники СК получили взятку и должны были освободить и смягчить обвинение соратнику Шакро Молодого по кличке «Итальянец», который участвовал в перестрелке. Третьим фигурантом стал замначальника столичного управления СК Денис Никандров.

Экс-глава московского Следственного комитета Александр Дрыманов на прошлой неделе был задержан по обвинению в получении взяток. Вины он не признает.