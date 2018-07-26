Матвиенко: Пытки заключенного в ярославской колонии – чудовищное преступление, которому нет оправдания
Пытки заключенного в ярославской колонии – чудовищное преступление, которому нет оправдания, — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, виновные должны быть жестоко наказаны, при этом система ФСИН нуждается в реформировании, — подчеркнула спикер.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено после того, как видео с избиением заключенного опубликовала «Новая газета». В уголовном деле о пытках в Ярославской колонии №1 появился седьмой подозреваемый – это младший инспектор Дмитрий Соловьев. Ходатайство о его аресте поступило в суд. Накануне были арестованы пятеро сотрудников колонии, а шестому продлен арест.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 13:05
Неужели валька-сосуля почуяла вероятность посадки - своей или сынульки?
honduras_na_colyme 26 июля 2018 | 13:06
Кремляди от замалчивания (тактика эффекта не дала, скандал раздулся) перешли к элементарной подмене понятий: теперь они выдают неотъемлемое свойство системы за её одиночный эксцесс.
danko1 26 июля 2018 | 13:11
То, что пытки такие повсеместно во всех колониях и СИЗО, вплоть до убийств, миллионы жалоб.
Но никто на них внимания не обращал, пока видео шум не наделало.
Да и теперь пытаются этих садистов отмазать, ссылаясь на незаконность видео и прочие процессуальные вопросы.
О рабском труде заключенных Матвиенко тоже не слышала?
Это система, организованная властью.
ostapbey 26 июля 2018 | 13:07
mikhail_spb_: она не увидела разницы.. да и любая веревка имеет конец.
С петлей.
Даже..
romantik56 26 июля 2018 | 13:06
Начальники открывают Америку...
ostapbey 26 июля 2018 | 13:09
romantik56: ты про ООН?? что и оттудова погрозили Вальке пальчиком? Что мол не пустим а то и выгоним.
Вот жеж..без трусов теперь ей ходить??
Даже?
agamasat 26 июля 2018 | 13:09
хоть какие-то правильные мысли у них иногда и проскакивают! Интересно, что случилось? Ведь то, что сказала Матвиенко противоречит всей основе гос. аппарата россии, всему «русскому" менталитету. Может, она просто этого не понимает? Ну тогда, это просто бла-бла.
ostapbey 26 июля 2018 | 13:12
......В Комитете против пыток ООН заявили, что российская делегация ответила не на все вопросы комитета и использует некачественную статистику о количестве нарушений. В комитете также обратили внимание, что пытки до сих пор широко практикуются в российских пенитенциарных учреждениях, а активность по привлечению виновных к ответственности невелика. Российская делегация должна до 26 июля подготовить и представить официальный ответ на вопросы комитета.
victoro 26 июля 2018 | 13:12
Ой, тетя Валя или баба Валя недопенсионерка, а пытки населения через всякие МММ, ЖКХ, пенсионные реформы, зомбоящик и прочие изыски высоколобых из Кремля это разве не садизм?
peresvet73 26 июля 2018 | 13:12
Ну, Матвиенко по единичному случаю делает вывод о необходимости реформирования ФСМН. Не стоит горячиться.