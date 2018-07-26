Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на помощь России в строительстве новой АЭС, которая могла бы заменить модернизируемую в настоящее время Армянскую АЭС. Об этом политик сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Для Армении очень важно иметь атомную энергетику. Сейчас мы работаем над удлинением срока эксплуатации нашей атомной электростанции до 2040 года, а до этого хотим попытаться строить новую атомную энергостанцию. И я надеюсь, что Россия нам поможет в этом вопросе», — сказал Н.Пашинян.

Он уточнил, что на данный момент у Армении «недостаточно финансовых средств», чтобы начать этот процесс самостоятельно. «Если наши коллеги из России помогут нам, мы с удовольствием будем сотрудничать. Мы очень заинтересованы в этой теме и не собираемся закрывать нашу атомную электростанцию», — заключил Н.Пашинян.