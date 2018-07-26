Пашинян надеется на помощь России в строительстве новой АЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на помощь России в строительстве новой АЭС, которая могла бы заменить модернизируемую в настоящее время Армянскую АЭС. Об этом политик сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Для Армении очень важно иметь атомную энергетику. Сейчас мы работаем над удлинением срока эксплуатации нашей атомной электростанции до 2040 года, а до этого хотим попытаться строить новую атомную энергостанцию. И я надеюсь, что Россия нам поможет в этом вопросе», — сказал Н.Пашинян.
Он уточнил, что на данный момент у Армении «недостаточно финансовых средств», чтобы начать этот процесс самостоятельно. «Если наши коллеги из России помогут нам, мы с удовольствием будем сотрудничать. Мы очень заинтересованы в этой теме и не собираемся закрывать нашу атомную электростанцию», — заключил Н.Пашинян.
Комментарии4
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boldu1n 26 июля 2018 | 13:04
Этот Пашинян какой то ватник. Надо было завалить все памятники и набрать кредитов МВФ для следующих поколений. Да и безвиз самое главное с Европой, похер что народу незахрен туда поехать.
edyunia 26 июля 2018 | 13:15
boldu1n: \\Этот Пашинян какой то ватник.\\
Он просто косит под ватника беря пример с бацьки: "Он уточнил, что на данный момент у Армении «недостаточно финансовых средств»". Разным там МВФам отдавать придётся, а россиянские пенсы и задарма построят АЭС.
agamasat 26 июля 2018 | 13:05
помощь россии всегда имеет тяжелые последствия, ибо россия не руководствуется ни правом, ни понятиями справедливости, ни чести. Одни лишь понятия, граничащие с уголовным...
buzukin1912 26 июля 2018 | 13:13
Миллиард долларов за новую АЭС - всего-навсего по тыще долларов с каждого армянина в Армении. Пусть рррреволюцилнер с рюкзачком прикупит еще несколько мешков да и соберет сумму - диаспора поможет. И какие проблемы? Начинайте копать!