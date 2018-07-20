Пашинян: Армении не предлагали признать Крым в обмен на признание Карабаха
Армении не предлагали признать Крым в обмен на признание Карабаха. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Нет, не предлагали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Н.Пашинян добавил, что такого предложения не поступало даже от депутатов.
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