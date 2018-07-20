Пашинян: Армении не предлагали признать Крым в обмен на признание Карабаха

Армении не предлагали признать Крым в обмен на признание Карабаха. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Нет, не предлагали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Н.Пашинян добавил, что такого предложения не поступало даже от депутатов.