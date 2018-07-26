Владимир Жириновский предлагает учредить звание «Заслуженный чиновник»

Такое предложение он направил президенту, — сообщает РБК. В своем письме Жириновский указывает, что сейчас статус муниципальных и государственных чиновников не отмечен в системе государственных наград и не стимулируется государственными почетными званиями. Между тем, среди сотрудников госаппарата есть люди, достойные государственных наград.