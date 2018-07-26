Владимир Жириновский предлагает учредить звание «Заслуженный чиновник»
Такое предложение он направил президенту, — сообщает РБК. В своем письме Жириновский указывает, что сейчас статус муниципальных и государственных чиновников не отмечен в системе государственных наград и не стимулируется государственными почетными званиями. Между тем, среди сотрудников госаппарата есть люди, достойные государственных наград.
Комментарии20
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danko1 26 июля 2018 | 12:38
Заслуженным чиновником будет тот, кто взятки миллиардами берет, а почетным тот, кто миллионами.
tadolg 26 июля 2018 | 12:42
danko1: они у нас все заслуженные-раз чиновник, значит уже заслужил.
evgolius7 26 июля 2018 | 12:55
«Заслуженный чиновник»....пахан по простому..
nampuom_nugopaxu 26 июля 2018 | 12:56
tadolg:
Жирику, без конкурса, - "Заслуженная сволочь". На шею и в петлицу.
platonnekafrin 26 июля 2018 | 12:38
Если вот с "Владимиром" на шее, то сразу же понятно, что тебя обобрал "Заслуженный чиновник".
navsegda 26 июля 2018 | 12:42
Было уже при царе табель о рангах
zor 26 июля 2018 | 12:42
Дык ,вроде есть уже почетное звание для чиновников-"Вор в законе".Куда уж еще почетней?
hastings 26 июля 2018 | 12:51
Я бы еще ввел звание "Заслуженный начальник"!
piterjanis 26 июля 2018 | 12:51
Это шутка такая?
gregor 26 июля 2018 | 12:54
Владимир Жириновский предлагает учредить звание «Заслуженный чиновник»
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Красиво ,почему и нет ?
Можно и " Заслуженный Вор "
piter_ug 26 июля 2018 | 12:54
Отличное предложение!
Это значительно упростит в будущем вынесение приговоров и назначение сроков отсидки.
sadda 26 июля 2018 | 12:57
Надо начать с Пескова, который на зарплату госслужащего живет на уровне олигарха. Заслужил.
borhudarov 26 июля 2018 | 12:57
Тупит товарищ. Надо "заслуженный бюрократ".
lapuh 26 июля 2018 | 12:58
Типа заслужил 10 просителй до смерти. 10 звездочек на пинжаке.
zolingen 26 июля 2018 | 13:01
Коррупционер со стажем, отличник псевдовыборов,ветеран-депутат, чемпион-подхалим, заслуженый вор страны, специалист по нарушению конституции, мастер закулисы, почетный лжец мида, верховный пересидент.
Короче много чего еще в запасе.
compare 26 июля 2018 | 13:03
а что,материальное беспредельное благополучие уже не "греет"? надо еще и льгот,связанных с этим смешным званием?
svirepyi_gary 26 июля 2018 | 13:04
Естественно лауреат звания «Заслуженный чиновник» освобождается от уголовной ответственности за что либо.
belmondo 26 июля 2018 | 13:05
Отличное предложение! К этому надо бы и медальку красивую, с выжиганием оной на лбу слуги народа.
gencek 26 июля 2018 | 13:06
Похоже Жирик впал в маразм - хочет еще себе цацок навешать как Брежнев, заслужаннее этой путинской шестерки у нас чинушей нет.
i_c_e 26 июля 2018 | 13:11
Действительно, «Народный архитектор» и «Заслуженный таможенник» есть, а «Чиновника» нет. Как же им без звания потом ордена и медали получать — их только при наличии чего могут дать. А они нужны — срок, вроде, при наличии могут скостить. Жирику самому, вон, с «Почётного железнодорожника» пришлось начинать.