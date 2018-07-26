Россияне смогут выбирать дату свадьбы при подаче заявлении в ЗАГС
Такой закон приняла Госдума. Он должен вступить в силу с 1 октября. Сейчас брак заключается по истечении месяца со дня подачи заявления. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая система доставляет неудобства гражданам и создает возможности для коррупции в ЗАГСах.
Комментарии6
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asokol 26 июля 2018 | 12:37
«Россияне смогут выбирать дату свадьбы»
Спасибо, родные! Теперь, после такого благодеяния, нам, Русским людям, никакие иные выборы будут и нах не нужны. Роисся, вперде!
vladimirgornitsky 26 июля 2018 | 12:47
Это круто. Почти на уровне отмены крепостного права, которое, как теперь стало ясно, было ошибкой, погубившей Россию. Не исключено, что и этот закон погубит Россию. Нельзя людям даже в пустяках уступать, не должно быть у людей никакого права выбора, кроме добровольного выбора того, что укажет начальство. А то ведь дай палец - руку откусят. Так ведь и до реальных выборов президента дойти можно.
Когда ему выдали сахар и мыло,
Он стал домогаться селедок с крупой.
...Типичная пошлость царила
В его голове небольшой.
(НИколай Олейников, "Неблагодарный пайщик", 1932)
sg91 26 июля 2018 | 12:52
Бонусом к пенсионной реформе будет возможность выбирать дату похорон..
platonnekafrin 26 июля 2018 | 12:55
Ой, как же хорошо то! И видятся мне очереди из брачкующихся по пятницам. Хоть в тесноте да в браке! Но, если честно, лучше бы деньгами помогли...
nns33 26 июля 2018 | 12:55
Даже не предполагала,что в ЗАГСах засели коррупционеры. И ,именно , с них надо начинать,а ,возможно, заканчивают,победив везде? Такое нарочно не придумаешь.
tks 26 июля 2018 | 12:55
"Коррупция в ЗАГСе"? Они там что, yxy eли? В чём - лазейка? За месяц подбирается дата, а если она какая-то особая, то месяца за 4. Где предмет коррупции? У ЗАГСов сейчас вообще все услуги убрали, кроме торжественной регистрации, платится только госпошлина и всё.