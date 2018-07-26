Россияне смогут выбирать дату свадьбы при подаче заявлении в ЗАГС

Такой закон приняла Госдума. Он должен вступить в силу с 1 октября. Сейчас брак заключается по истечении месяца со дня подачи заявления. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая система доставляет неудобства гражданам и создает возможности для коррупции в ЗАГСах.