Ансамбль имени Александрова не планирует выступать на фестивале «Нашествие»
Ансамбль имени Александрова не планирует выступать на фестивале «Нашествие» – об этом ТАСС сообщил художественный руководитель коллектива Геннадий Саченюк. Ранее газета Коммерсант писала, что ансамбль может заменить артистов, отказавшихся выступать на «Нашествии» из-за сотрудничества организаторов фестиваля с Министерством обороны.
«Нашествие» пройдет с 3 по 5-е августа в Тверской области.
Комментарии12
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navsegda 26 июля 2018 | 12:39
Ну ни чё , Надежда Бабкина сойдёт
edyunia 26 июля 2018 | 12:42
navsegda:
Пусть выступит путин, тогда и фестиваль можно переименовать в "пришествие".
lenin3 26 июля 2018 | 12:53
navsegda: в принципе,вместо рокеров можно пригласить проверенных Всильевским спуском товарищей-артистов:всякие атм газмановы,гагарины,майдановы и прочая шелупонь...
navsegda 26 июля 2018 | 13:00
lenin3: Есть пару прокремлёвских утырков Чичерина ,Ва-Банк
polba 26 июля 2018 | 13:05
navsegda: Ну... если сравнить Бабкину, например с Монеткой, то выбор любого вменяемого будет очевиден.
motooppic 26 июля 2018 | 12:51
а почему оппозиционная гнусь не придумает себе какой нибудь фестиваль? А то митинги и демонстрации, митинги и демонстрации... Скучно, глупо и россиян в городах они уже подбешивают. Пусть бы катились за город на какой нибудь фестиваль демонстраций или фестиваль митингов. И друг перед другом пусть бы эти убогие пусть бы кричали лозунги, прыгали под речевки, маршировали, ну, или просто размахивали плакатами. И дураков в городе меньше бы стало, и этим бы оппозиционным дебилам занятие какое-никакое нашлось! Чего, упыри, как вам эта прогрессивная и свободолюбивая демократическая идея?
drillerthriller 26 июля 2018 | 12:54
motooppic: Нашествие приватизировала власть так же как и Бессмертный полк. Почему вы гнусы себе сами ничего не придумали?
noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 12:56
motooppic: Как это, "не придумают"? Всё давно придумано и передумано. Про ЛГБТ прайды и гейпарады забыли что-ли?
navsegda 26 июля 2018 | 13:04
noxepy_7_40_: Это ты про день МВД ? Кожаные ремни , фуражки , фаллоимитаторы , в смысле дубинки феерично
galina6837 26 июля 2018 | 13:09
motooppic:
Пусть бы катились за город на какой нибудь фестиваль демонстраций или фестиваль митингов
И что дальше? Современная Рашка - это не место для дискуссий, митингов и свободного выражения мнения и творчества.
Ядрово - это не город, а деревня. И даже там рот разевать запретили.
jetsam 26 июля 2018 | 12:57
пока с причиной падения предыдущего состава не разобрались
- нефига выезжать.
pref_64 26 июля 2018 | 13:00
Ансамбль имени Александрова не планирует выступать на фестивале «Нашествие»
Понятно. Их туда хотели везти на ТУ-154.