Ансамбль имени Александрова не планирует выступать на фестивале «Нашествие» – об этом ТАСС сообщил художественный руководитель коллектива Геннадий Саченюк. Ранее газета Коммерсант писала, что ансамбль может заменить артистов, отказавшихся выступать на «Нашествии» из-за сотрудничества организаторов фестиваля с Министерством обороны.

«Нашествие» пройдет с 3 по 5-е августа в Тверской области.