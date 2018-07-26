Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную России по футболу
РФС официально согласовал продление контракта, — сообщил член исполкома Российского футбольного союза, депутат Игорь Лебедев. Новый контракт будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на два, если Россия выйдет в финальное участие чемпионата Европы 2020-го года. Зарплата Черчесова составит почти два с половиной миллиона евро в год, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 3 миллионов, — сообщает в своем Ютьюб-канале журналист Нобель Арустамян.
Комментарии3
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andrewm 26 июля 2018 | 12:42
Лучше бы пошел бразильскую сборную тренировать...
gvzdk 26 июля 2018 | 12:48
Готов поспорить - до конца контракт не отработает, тот же Лебедев и сообщит...
zolingen 26 июля 2018 | 12:52
Значит по прежнему расчет на подкуп соперника