Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную России по футболу

РФС официально согласовал продление контракта, — сообщил член исполкома Российского футбольного союза, депутат Игорь Лебедев. Новый контракт будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на два, если Россия выйдет в финальное участие чемпионата Европы 2020-го года. Зарплата Черчесова составит почти два с половиной миллиона евро в год, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 3 миллионов, — сообщает в своем Ютьюб-канале журналист Нобель Арустамян.