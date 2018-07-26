Бывший высокопоставленный сотрудник СК Александр Ламонов, осужденный за получение взятки, обжалует приговор
Бывший высокопоставленный сотрудник Следственного комитета Александр Ламонов, осужденный за получение взятки, обжалует приговор. Защита не согласна с наказанием, в том числе с назначенным штрафом. Сегодня Мосгорсуд приговорил Ламонова к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 32 с половиной миллиона рублей.
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danko1 26 июля 2018 | 12:36
Абсурдно, что когда арестовано столько высокопоставленных сотрудников СК то, что главный бандит и преступник Бастрыкин остается во главе СК.
Но видно, что Путину нужен на этом месте тот, кто сам убивает и сам расследует, тот, кто любое преступное указание выполнит.