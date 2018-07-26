Пашинян: Военная база РФ в Армении является важной частью системы безопасности республики.}}}

Военная база России в Армении является важной частью системы безопасности республики. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Что касается 102-й военной базы, она очень важная часть системы безопасности республики Армения. Потому что у нас есть договоры, и по этим договорам эта военная база имеет конкретные обязательства», — сказал он.

Как уточнил Н.Пашинян, российские пограничники охраняют границу между Турцией и Арменией. «Это очень нужно Армении. Очень хорошо, что фактически наши вооруженные силы освобождены от этого обязательства. Для нас было бы большой нагрузкой взять на себя ответственность защиты этой долгой границы», — пояснил он.

Вместе с тем Н.Пашинян отметил, что «это не значит, что у Армении нет никаких проблем с деятельностью этой военной базы», однако подчеркнул, что ее существование «соответствует национальным интересам республики».

Он добавил, что статус-кво по поводу пограничников и 102-й базы остается в силе.