Пашинян: Военная база РФ в Армении является важной частью системы безопасности республики
Военная база России в Армении является важной частью системы безопасности республики. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Что касается 102-й военной базы, она очень важная часть системы безопасности республики Армения. Потому что у нас есть договоры, и по этим договорам эта военная база имеет конкретные обязательства», — сказал он.
Как уточнил Н.Пашинян, российские пограничники охраняют границу между Турцией и Арменией. «Это очень нужно Армении. Очень хорошо, что фактически наши вооруженные силы освобождены от этого обязательства. Для нас было бы большой нагрузкой взять на себя ответственность защиты этой долгой границы», — пояснил он.
Вместе с тем Н.Пашинян отметил, что «это не значит, что у Армении нет никаких проблем с деятельностью этой военной базы», однако подчеркнул, что ее существование «соответствует национальным интересам республики».
Он добавил, что статус-кво по поводу пограничников и 102-й базы остается в силе.
Комментарии6
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liliputin_fashist 26 июля 2018 | 12:17
Пенсионеры РФ с радостью профинансируют эту военную базу. Ура фюреру!!!
seryj_wolk 26 июля 2018 | 12:25
Армения, также, как рфия и Турция, окружена врагами. Это говорит о том, что эти страны договариваться с соседями не хотят и предпочитают переговорам войнушки. Войнушки же являются дорогим удовольствием, а для такой маленькой и слабой страны, как Армения еще и приводят к частичной утрате суверенитета.
nersesov 26 июля 2018 | 12:33
seryj_wolk: пан хохол, что аам Армения? Расскажите нам лучше о суверенитете большой и сильной Украины. Мы с удовольствием почитаем ваши рассуждения на эту тему.
agamasat 26 июля 2018 | 12:25
В свое время была в Грузии военная база россии под маской голубых касок. Что из этого получилось, надо помнить.
olegkievskyi Олег Киселевский 26 июля 2018 | 12:36
Украинцы навсегда запомнили как российские военные базы в Крыму защитили целостность границ Украины.
mmclarenh 26 июля 2018 | 12:46
Пашинян: Военная база РФ в Армении является важной частью системы безопасности республики.}}}
Пусть это украинцам расскажет.