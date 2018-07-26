Сегодня футбольный клуб Уфа дебютирует в Еврокубках

Во втором отборочном раунде Лиги Европы уфимцы сыграют со словенским Домжале.

Уфа получила право сыграть в турнире после того, как прекратил свое существование сенсационный обладатель Кубка России Тосно. Шестое место, которое команда заняла в чемпионате России, стало проходным. Уфимцы в межсезонье потеряли одного из главных авторов своего успеха – главного тренера Сергея Семака, который возглавил питерский Зенит. Его сменил один из представителей тренерского штаба Сергей Томаров. Домжале уверенно играет квалификационные туры Лиги Европы. В прошлом сезоне команду остановил только французский Марсель. У словенцев неплохая атака. В своем национальном чемпионате Домжале стал самой результативной командой. Хотя финишировал лишь третьим. В первом раунде Домжале прошел боснийский Широкий Бриег за счет гола, забитого на чужом поле. Букмекеры отдают предпочтение Уфе, которая традиционно сильно играет дома.

Первый матч между Уфой и Домжале покажет телеканал Матч ТВ начиная с 17 часов.