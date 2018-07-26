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12:00, 26 июля 2018

Исполком Российского Футбольного союза согласовал назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной России

Исполком Российского Футбольного союза согласовал назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной России на новый срок. Об этом сообщил член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Комментарии

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olenenok_zed 26 июля 2018 | 12:20

кому то думается, что войти в одну реку дважды получится :)

polsan 26 июля 2018 | 12:28

olenenok_zed: река уже будет другая к тому времени )

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