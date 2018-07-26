Исполком Российского Футбольного союза согласовал назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной России
Исполком Российского Футбольного союза согласовал назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной России на новый срок. Об этом сообщил член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
Комментарии2
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olenenok_zed 26 июля 2018 | 12:20
кому то думается, что войти в одну реку дважды получится :)
polsan 26 июля 2018 | 12:28
olenenok_zed: река уже будет другая к тому времени )