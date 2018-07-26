Владельцы рудника в Забайкалье, где шахтеры объявили голодовку, требуют начать выплаты по зарплатам
Владельцы рудника в Забайкалье, где шахтеры объявили голодовку, требуют начать выплаты по заработным платам голодающим шахтерам. Банк, от которого зависит это решение, игнорирует их требования, — сказала «Эху Москвы» главный экономист ООО «Урюмкан» Ольга Майорова. Ольга Майорова добавила, что ПромСвязьбанк сегодня должен рассмотреть вопрос о выплате заработных плат.
Комментарии5
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liliputin_fashist 26 июля 2018 | 12:12
Надеюсь, что среди этих шахтеров есть, кто голосовал за главвора РФ. А вообще пусть все получают. Терпение и покорность должны быть тоже наказуемы.
polsan 26 июля 2018 | 12:23
Владельцы рудника в Забайкалье, где шахтеры объявили голодовку, требуют начать выплаты по зарплатам.
Владельцы рудника, где добывают золото не владеют деньгами своими?
Они же не банкроты!
По словам министра экономического развития края Сергея Новиченко, ситуация на предприятии связана со сменой команды Промсвязьбанка, который кредитует собственника предприятия - группу компаний "Урюмкан".
Подробнее на сайте ТАСС:
srk2658lu 26 июля 2018 | 12:32
Охренеть в стране Расея!
Владельцы рудника требуют от банка?
А разве в договоре с банком это не написано?
trender 26 июля 2018 | 12:35
Раньше шахтеры приезжали в Москву и стучали касками на горбатом мосту, требуя зарплату, а теперь только объявляют голодовку. Скоро, видимо будут просто умирать с голода молча.
jetsam 26 июля 2018 | 12:37
кто следующий владелец рудника?
кому сей кусок так понравился?