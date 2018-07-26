Владельцы рудника в Забайкалье, где шахтеры объявили голодовку, требуют начать выплаты по зарплатам.

Владельцы рудника в Забайкалье, где шахтеры объявили голодовку, требуют начать выплаты по заработным платам голодающим шахтерам. Банк, от которого зависит это решение, игнорирует их требования, — сказала «Эху Москвы» главный экономист ООО «Урюмкан» Ольга Майорова. Ольга Майорова добавила, что ПромСвязьбанк сегодня должен рассмотреть вопрос о выплате заработных плат.