Правоохранители задержали гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского

Это произошло в рамках расследования дела о мошенничестве, — сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко.

Владимир Устименко добавил, что по сотрудники адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» также проходят по этому делу.