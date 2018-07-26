Правоохранители задержали гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского
Это произошло в рамках расследования дела о мошенничестве, — сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко.
Владимир Устименко добавил, что по сотрудники адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» также проходят по этому делу.
Комментарии3
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liliputin_fashist 26 июля 2018 | 12:14
У вас нет такого чувства, что все эти грозные "новинки" российского оружия, которые не сходят с экранов, это всё-таки больше достижения СОЗМУЛЬТФИЛЬМА, а не Министерства обороны?
gencek 26 июля 2018 | 12:52
liliputin_fashist:
Ты дурак или родом так ?
Тоже наверное еврей?
Речь идет о мошенничестве, то есть банальное воровство бюджетных средств и к оружию это не имеет никакого отношения.
Тем более самолеты Лавочкина типа Ла-2, сняты с производства еще во время войны.
Чем они там занимаются ?
Самолетов нет, авиации нет, авиазаводов нет, специалистов нет, а гендиректор НПО им. Лавочкина есть, на которое государство вбухивает миллиарды , которые затем разворовываются и строят себе виллы на Средиземном море.
vladimir1_57 26 июля 2018 | 12:30
Адвокатские конторы разогнать, адвокатов казнить!!!