В Ярославле задержан еще один подозреваемый в избиении осужденного в местной колонии

В деле о пытках уже семь фигурантов.

Младший инспектор колонии № 1 Дмитрий Соловьев в ближайшие часы может отправиться в изолятор вслед за своими коллегами. В областном суде утверждают, что молодой человек признает свою вину. Таким же образом поступили как минимум двое сотрудников тюрьмы. Мера пресечения для них рассматривалась в среду. Самым высокопоставленным представителем системы ФСИН по этому делу стал замначальника исправительного учреждения Иван Калашников. Правда, пока следствие не смогло представить в суд достаточно доказательств его вины, поэтому мужчине смогли лишь продлить срок задержания.

Дело о пытках в отношении осужденного Евгения Макарова расследует центральный аппарат СК. В конце прошлой недели «Новая газета» опубликовала видео истязаний заключенного в классе воспитательной работы, произошедших еще прошлым летом. Осужденного бьют по туловищу и конечностям люди в форме. Почти два десятка человек с этой пленки уже идентифицированы и отстранены от работы.

Евгений Макаров должен освободиться этой осенью.