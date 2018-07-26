В Ярославле задержан еще один подозреваемый в избиении осужденного в местной колонии
В деле о пытках уже семь фигурантов.
Младший инспектор колонии № 1 Дмитрий Соловьев в ближайшие часы может отправиться в изолятор вслед за своими коллегами. В областном суде утверждают, что молодой человек признает свою вину. Таким же образом поступили как минимум двое сотрудников тюрьмы. Мера пресечения для них рассматривалась в среду. Самым высокопоставленным представителем системы ФСИН по этому делу стал замначальника исправительного учреждения Иван Калашников. Правда, пока следствие не смогло представить в суд достаточно доказательств его вины, поэтому мужчине смогли лишь продлить срок задержания.
Дело о пытках в отношении осужденного Евгения Макарова расследует центральный аппарат СК. В конце прошлой недели «Новая газета» опубликовала видео истязаний заключенного в классе воспитательной работы, произошедших еще прошлым летом. Осужденного бьют по туловищу и конечностям люди в форме. Почти два десятка человек с этой пленки уже идентифицированы и отстранены от работы.
Евгений Макаров должен освободиться этой осенью.
Комментарии3
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romashka__ 26 июля 2018 | 12:15
Почему бы всех 12 не задержать?
jetsam 26 июля 2018 | 12:33
romashka__: почему бы Мутко не уволить? почему бы чайку не расстрелять? почему тулеева не закопать?
риторические холопьи вопросы.
царь сам знает кого, как и когда. без подсказок и напоминаний.
сейчас корону с ушей сдвинет и 13 сядут. может быть.
а может освободят и наградят. тяжела царская доля правителя всея вольт.
galina6837 26 июля 2018 | 12:28
Следственный комитет РФ уволил следователя, отказавшего год назад в возбуждении уголовного дела по заявлению об избиении заключенного в ярославской ИК № 1.
И всё...Обвинения в бездействии и укрывательстве не предъявлено .