Мосгорсуд приговорил к 5 годам колонии строгого режима Александра Ламонова
Мосгорсуд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета Александра Ламонова по делу о получении взятки. Кроме того, Ламонову придется выплатить штраф в 32 миллиона рублей – он лишен звания полковника юстиции, — сообщает ТАСС.
Дело слушалось в особом порядке в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну.
В апреле начальник Ламонова, Михаил Максименко, был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 165 миллионов рублей за получение взяток.
Комментарии4
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serge_moro 26 июля 2018 | 12:15
Путин целеустремленно добавляет понемногу ада для своих бандерлогов,чтобы видеть на каком пределе он может грабить и насиловать свое население. Ему по-видимому кажется ,что если Сталин и Гитлер мучали его соотечественников и народ выжил ,то почему бы ему не повторить всю сталинскую схему снова. Путин уверен,что его бандерлоги выдержат любой ад,который он им преподносит в виде ядовитой конфетки
zemljanka 26 июля 2018 | 12:26
Сечин, заботливый, с корзиночкой
"Обходит владенья свои..."
motooppic 26 июля 2018 | 12:27
тюремный срок для выдающегося оппозиционно лидера России господина Ламонова-это очередной наезд путинского режима на демократические устои общества. Не допустим беззакония власти! Все на оппозиционный митинг протеста в поддержку Ламонова. Террор не пройдет!
jetsam 26 июля 2018 | 12:27
как интересно. как только доллар вдвое подорожал (2014)
так резко начали сажать.
видать недонос замучил и голод.