Мосгорсуд приговорил к  5 годам колонии строгого режима Александра Ламонова

Мосгорсуд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета Александра Ламонова по делу о получении взятки. Кроме того, Ламонову придется выплатить штраф в 32 миллиона рублей – он лишен звания полковника юстиции, — сообщает ТАСС.

Дело слушалось в особом порядке в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну.

В апреле начальник Ламонова, Михаил Максименко, был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 165 миллионов рублей за получение взяток.