Пашинян назвал «очень большой» вероятность войны Армении с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал «очень большой» вероятность войны с Азербайджаном.
«Сейчас в нашем регионе очень напряженная ситуация. Я имею в виду агрессивную политику Азербайджана. И есть очень большая вероятность войны. И я сказал, что мы должны быть готовы к войне», — отметил премьер.
При этом Н.Пашинян выразил уверенность, что «у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах». «У России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну», — заключил премьер Армении.
Комментарии2
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liliputin_fashist 26 июля 2018 | 11:48
Путлер уже снаряжает полки ихтамнетов для заброски на чужие территории??? Не просто же так у бабулек пенсии украл.
moisha_sekilman 26 июля 2018 | 11:54
А с какого бока Россия должна влезать в личные дела суверенных стран? У Пашиняна мозг рвёт от проблем. которых он нахватал себе от мании величия.
Пришел к власти на волне недовольства народа прежней властью, то будь добр сам разгребай говно, а не перекладывай своё говно на других!