Пашинян назвал «очень большой» вероятность войны Армении с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал «очень большой» вероятность войны с Азербайджаном.

«Сейчас в нашем регионе очень напряженная ситуация. Я имею в виду агрессивную политику Азербайджана. И есть очень большая вероятность войны. И я сказал, что мы должны быть готовы к войне», — отметил премьер.

При этом Н.Пашинян выразил уверенность, что «у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах». «У России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну», — заключил премьер Армении.