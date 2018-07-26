Лесные пожары в Греции больше не угрожают населенным пунктам
Лесные пожары в Греции больше не угрожают населенным пунктам, — сообщает служба пожарной охраны. Во время пожаров погиб 81 человек и 187 пострадали. Большинство погибших – жители поселка Мати, который практически полностью уничтожен огнем.
Комментарии2
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polba 26 июля 2018 | 11:42
Евросоюз прогнил настолько, что позволяет лесным пожарам уничтожать целые посёлки?
moisha_sekilman 26 июля 2018 | 11:48
После выгорания более 10 тысяч гектаров леса в Греции пожары потушены, .... а сколько процентов это составляет от общей площади лесных массивов в малюсенькой Греции?
Жалко людей погибших в пожарах и их родственников, и налицо непрофессионализм властей с пожарной структурой страны, приведшие к таким плачевным последствиям.
Это лето показало реальную беззубость МЧС европейских стран против природных катаклизмов.