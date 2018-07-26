Очаги задымления снова зафиксированы на мусорном полигоне Аннино в Рузском районе Подмосковья
Это сообщает пресс-служба местной администрации. Полигон перестал принимать отходы в декабре 2016 года, работы по рекультивации должны начаться в этом гду.
Комментарии5
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danko1 26 июля 2018 | 11:40
Омоновцы уже выехали для разгона и избиения протестующих жителей?
polba 26 июля 2018 | 11:45
danko1: А вдруг туда снова решет приехать Митрохин, али Лёшик? Помнится, когда они приехали попиариться в Ядрово, то только ОМОН и смог оградить их лица от близкой встречи с сапогами местных жителей.
liliputin_fashist 26 июля 2018 | 11:50
polba: Русским власть детей травит свалками, сжигает в кинотеатрах, обворовывает, лишает будущего, шлет на чужие войны - они терпят.
yalyu 26 июля 2018 | 11:49
Местные жители круглосуточно дежурят возле этого полигона, чтобы не дать подъехать грузовикам с новым мусором. А грузовики все едут и едут. Лично наблюдала вахту своими глазами пару недель назад. Люди на своих машинах с термосами, бутербродами сидят и защищают свое право на чистый воздух. Это жесть
liliputin_fashist 26 июля 2018 | 11:52
yalyu: А пусть. Они своим терпением и покорностью заслужили такую жизнь. А кто-то из них еще и голосовал за вора-фашиста.