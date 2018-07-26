Полузащитник сборной России Александр Головин перейдет из ЦСКА в «Монако»
По данным Спорт-экспресса, зарплата футболиста составит два миллиона евро в год. Контракт рассчитан на пять лет.
ЦСКА получит за трансфер 30 миллионов евро и процент от сделки, если Монако в будущем продаст права на игрока в другой клуб.
22-летний Головин стал самым дорогим российским футболистом в истории.
Комментарии2
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jamba 26 июля 2018 | 11:44
Все закончится известным образом: "Передайте царю, что хранцузы кирпичом ружья не чистят!";))))))))))))))))))
zemljanka 26 июля 2018 | 11:44
Удачи.