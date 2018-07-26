Спортивный Арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляции российских спортсменок Абакумовой, Лебедевой и Гниденко
Спортивный Арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляции российских спортсменок Марии Абакумовой, Татьяны Лебедевой и Екатерины Гниденко. Суд аннулировал их результаты на олимпийских играх 2008 и 2012 годов — за нарушение антидопинговых правил.
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liliputin_fashist 26 июля 2018 | 11:35
Браво!! Так и надо с коррупционерами бороться.