Спортивный Арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляции российских спортсменок Абакумовой, Лебедевой и Гниденко

Спортивный Арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляции российских спортсменок Марии Абакумовой, Татьяны Лебедевой и Екатерины Гниденко. Суд аннулировал их результаты на олимпийских играх 2008 и 2012 годов — за нарушение антидопинговых правил.