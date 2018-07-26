Пожарным удалось локализовать возгорание на химзаводе в Перми — загорелись резервуары с нефтесодержащей жидкостью, — сообщает МЧС.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что на территории склада были слышны хлопки, столб дыма поднимается на высоту нескольких сотен метров.

Пожару присвоена повышенная категория сложности. По данным МЧС, угрозы населению нет.