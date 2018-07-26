В уголовном деле о пытках в Ярославской колонии №1 появился седьмой подозреваемый – это младший инспектор Дмитрий Соловьев. Ходатайство о его аресте поступило в суд. Накануне были арестованы пятеро сотрудников колонии, а шестому продлен арест.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено после того, как видео с избиением заключенного опубликовала «Новая газета».