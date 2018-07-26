В уголовном деле о пытках в Ярославской колонии №1 появился седьмой подозреваемый
В уголовном деле о пытках в Ярославской колонии №1 появился седьмой подозреваемый – это младший инспектор Дмитрий Соловьев. Ходатайство о его аресте поступило в суд. Накануне были арестованы пятеро сотрудников колонии, а шестому продлен арест.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено после того, как видео с избиением заключенного опубликовала «Новая газета».
Комментарии5
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liliputin_fashist 26 июля 2018 | 11:37
А как вы думаете, почему не начинается поголовная проверка колоний?
danko1 26 июля 2018 | 11:42
liliputin_fashist: Потому что режим путинский рухнет, если закон, а не насилие и беззаконие всюду будут.
serge_moro 26 июля 2018 | 11:47
danko1: Все кранты!! . Футбол закончился и начался сталинский период в исполнении мафиози Путина. Сегодня могут арестовать практически любого россиянина по ложным обвинениям. 18 лет у власти ,так что пора полностью раскрываться этому мафиозному режиму с повадками сталинизма . Лед тронулся граждане России . Скоро начнут ездить черные воронки по городам страны. Вы хотели Путина и получайте сполна на полную бандитскую катушку. весь ад ,приготовленный самым богатым, хитрым и коварным мафиози в мире
danko1 26 июля 2018 | 11:38
18 человек избивали и издевались, а задерживают только 7?
Да на всех зонах надо задерживать садистов и использующих рабский труд.
Но судя по тому, как идет "расследование", то желают всё замять.
Будет просто много шума и никаких последствий и реальных изменений.
jetsam 26 июля 2018 | 11:39
#семеро одного не ждут
#семь раз отмерь один раз отрежь
#семеро по лавкам (или по нарам - современный вариант)
уже спортивный интерес - восьмого натянут?