Источник: Железняк написал заявление руководству ЕР о сложении полномочий заместителя секретаря генсовета партии

Депутат Госдумы Сергей Железняк написал заявление руководству Единой России о сложении полномочий заместителя секретаря генсовета партии, — сообщили Интерфаксу информированные источники. В самой партии ситуацию пока не комментируют.

19-го июля Железняк не присутствовал на заседании Госдумы, где в первом чтении рассматривался законопроект о повышении пенсионного возраста. Единая Россия приняла решение консолидировано голосовать «за».