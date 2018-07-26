Источник: Железняк написал заявление руководству ЕР о сложении полномочий заместителя секретаря генсовета партии
Депутат Госдумы Сергей Железняк написал заявление руководству Единой России о сложении полномочий заместителя секретаря генсовета партии, — сообщили Интерфаксу информированные источники. В самой партии ситуацию пока не комментируют.
19-го июля Железняк не присутствовал на заседании Госдумы, где в первом чтении рассматривался законопроект о повышении пенсионного возраста. Единая Россия приняла решение консолидировано голосовать «за».
Комментарии8
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danko1 26 июля 2018 | 11:34
Даже самые надежные холуи в ЕР не имеют права на собственное мнение, тем более в защиту населения.
Дело о предательстве и измене Родине, которая Путин, на Железняка еще не завели?
sergeya48 26 июля 2018 | 11:38
danko1:Да уж как он лизал лизал, образцовый подлец, но всё равно не угодил.
av_babich 26 июля 2018 | 11:39
Неужели караул (и Железняк) опять устал?
alex1890 26 июля 2018 | 11:40
Судя по всему, позиция "больше ада" Железняку порядком надоела. Хочется встретить старость в комфортной, цивилизационной обстановке, в старушке Европе, где у него детки.
svirepyi_gary 26 июля 2018 | 11:46
Соскочить хочет....ренегат...
Дистанцироваться от Единой партии России и от Владимира Путина.
Не выйдет!!!!
У ФСБ длинные руки.
Достанем в любой точке планеты болгарским зонтиком или плутонием.
mitja_76 26 июля 2018 | 11:49
Хрен тебе.
Примешь закон о повышении пенсионного возраста - вот тогда вали на все четыре стороны.
А покамест делай что велено.
neitral_n 26 июля 2018 | 11:56
Матрос Железняк оказался совсем не из железа, а из .... (дописать самим по желанию)
remych 26 июля 2018 | 11:57
Я его даже зауважал))