"Пашинян: Армения не стремится в НАТО

Армения пока не намерена вступать в НАТО. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Нет, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Н.Пашинян пояснил, что в настоящее время Армения является членом ОДКБ и хочет сделать свое пребывание в ней «более эффективным». «У нас есть кое-какие вопросы к нашим партнерам в ОДКБ, и сейчас наша цель – сделать эту организацию более эффективной», — отметил премьер-министр.

При этом Н.Пашинян уточнил, что у Армении есть несколько программ в рамках взаимодействия с НАТО. В частности, речь идет о миротворческих миссиях в Афганистане и Косово. «Мы сотрудничаем с НАТО не первый год, это длится довольно-таки долго и будет продолжаться», — добавил он.

Вместе с тем Н.Пашинян подчеркнул, что это сотрудничество не будет направлено против кого-либо. По его словам, взаимодействие с альянсом важно для Армении, так как в рамках НАТО республика контактирует с Грузией.