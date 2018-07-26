Пашинян: Армения не стремится в НАТО
Армения пока не намерена вступать в НАТО. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Нет, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Н.Пашинян пояснил, что в настоящее время Армения является членом ОДКБ и хочет сделать свое пребывание в ней «более эффективным». «У нас есть кое-какие вопросы к нашим партнерам в ОДКБ, и сейчас наша цель – сделать эту организацию более эффективной», — отметил премьер-министр.
При этом Н.Пашинян уточнил, что у Армении есть несколько программ в рамках взаимодействия с НАТО. В частности, речь идет о миротворческих миссиях в Афганистане и Косово. «Мы сотрудничаем с НАТО не первый год, это длится довольно-таки долго и будет продолжаться», — добавил он.
Вместе с тем Н.Пашинян подчеркнул, что это сотрудничество не будет направлено против кого-либо. По его словам, взаимодействие с альянсом важно для Армении, так как в рамках НАТО республика контактирует с Грузией.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
perestarok 26 июля 2018 | 11:15
"Пашинян: Армения не стремится в НАТО
Н.Пашинян пояснил, что в настоящее время Армения является членом ОДКБ и хочет сделать свое пребывание в ней «более эффективным»..."
Вибрирует за Карабах.
croaker 26 июля 2018 | 11:16
Их туда турки не пустят.
boseal 26 июля 2018 | 11:18
Ну все, сейчас скажут, что "темнейший" купил Пашиняна с потрохами, уточнив во сколько это обошлось многострадальному бюджету РФ.
dwon 26 июля 2018 | 11:31
Армения пока не намерена вступать в НАТО.
-----------------------
Пока Кремль деньги за так дает и обещает Карабах оставить армянским. В противном случае Армения тут же сбежит на Запад.