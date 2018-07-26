Суд отклонил апелляцию российских спортсменов Гниденко, Абакумовой и Лебедевой на дисквалификацию
Спортивный Арбитражный суд отклонил апелляцию российских спортсменов Екатерины Гниденко, Марии Абакумовой и Татьяны Лебедевой на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, — сообщает пресс-служба суда.
Спортсмены лишены медалей Олимпиады в Пекине, — сообщает ТАСС.
Комментарии4
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jetsam 26 июля 2018 | 11:22
не видно радостных криков пэтриотов "это все компот и политика".
керлингиста хоть пытками заставили признаться, а этих?
ukov 26 июля 2018 | 11:27
Наши спортсмены живут по старинке.
12-кратный призер Олимпийский игр в плавании американец Райан Лохте
в открытую делает инъекции допинга.
jetsam 26 июля 2018 | 11:30
ukov: ну продолжайте - и ловится своей АМЕРИКАНСКОЙ антидопингово
jetsam 26 июля 2018 | 11:34
своей! и по своим снимкам!!! и на почти два года отстранен без криков "политика".
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Как сообщает USADA, 24 мая этого года 33-летний Лохте разместил у себя в социальных сетях фото, где он получает внутривенное вливание в одной из клиник. В агентстве заинтересовались этим случаем и начали расследование, которое показало, что пловец получил внутривенное вливание разрешенных веществ в объеме более 100 мл в промежутке менее чем 12 часов без использования соответствующего терапевтического исключения (TUE).
А согласно правилам, любые внутривенные вливания или инъекции объемом более 100 мл в промежутке чаще, чем 12 часов, запрещены. Если только для этого нет специальных медицинских показаний, это не проводится во время стационарного лечения или хирургических процедур. У Лохте, как уже говорилось, TUE не было и лечения он не проходил.
Срок дисквалификации Лохте отсчитывается с 24 мая. В USADA отметили, что пловец полностью сотрудничал со следствием.
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и никакого воя "это все родченко виноват".