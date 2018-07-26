Суд отклонил апелляцию российских спортсменов Гниденко, Абакумовой и Лебедевой на дисквалификацию

Спортивный Арбитражный суд отклонил апелляцию российских спортсменов Екатерины Гниденко, Марии Абакумовой и Татьяны Лебедевой на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, — сообщает пресс-служба суда.

Спортсмены лишены медалей Олимпиады в Пекине, — сообщает ТАСС.