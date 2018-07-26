У посольства США в Пекине сработало небольшое взрывное устройство кустарного производства, — сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на заявление пекинской полиции.

Бомба была у 26-летнего мужчины по имени Цзянь из автономного района внутренней Монголии. Он получил ранение.

МИД КНР подчеркивает, что речь идет об одиночном инциденте. Полиция Пекина активно занимается расследованием.