У посольства США в Пекине сработало небольшое взрывное устройство кустарного производства
У посольства США в Пекине сработало небольшое взрывное устройство кустарного производства, — сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на заявление пекинской полиции.
Бомба была у 26-летнего мужчины по имени Цзянь из автономного района внутренней Монголии. Он получил ранение.
МИД КНР подчеркивает, что речь идет об одиночном инциденте. Полиция Пекина активно занимается расследованием.
Комментарии4
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vladimir1_57 26 июля 2018 | 11:19
Ну если Цзянь, то точно одиночка )
natriichloridi 26 июля 2018 | 11:25
Как-то мелко пиндосты нынче провоцируют...
moisha_sekilman 26 июля 2018 | 11:32
После инцидента к посольству подъехало с десяток ассенизаторских машин для откачки дерьма из посольства,
..... а в воздухе стоял стойкий запах американского дерьма!
sandr 26 июля 2018 | 11:43
Не надо радоваться. Это не тот случай, когда в России взрывали дома с собственными гражданами, чтобы прийти к власти.