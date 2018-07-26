Пашинян: Россия в состоянии предотвратить возможные военные действия в Карабахе

Россия в состоянии предотвратить возможные военные действия в Карабахе. Будет большой неожиданностью, если она не сделает этого, — сказал в интервью «Эху Москвы» премьер-министр Армении Никол Пашинян: «Есть очень большая вероятность войны. Я и все армяне, и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах. И после этого я сказал «Я не могу поверить, я не могу поверить, что Россия не использует эти возможности, чтобы предотвратить войну… я имел в виду политическое, геополитическое, экономическое и чисто влияние России, возможное влияние России на наш регион».

Никол Пашинян добавил, что также планирует продолжить переговоры с Россией и Белоруссией об оружейном эмбарго Азербайджана.