Рассмотрение жалобы на продление удержания фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой состоится 26 июля
Рассмотрение жалобы на продление удержания фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой состоится 26 июля в Мосгорсуде.
Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева сказала в эфире «Эха Москвы», что у 18-летней Анны Павликовой резко ухудшилось здоровье.
Павликова находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», куда была переведена в мае из СИЗО-6 «Печатники» после обследования в гражданской больнице из-за ухудшения здоровья.
Комментарии2
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sadda 26 июля 2018 | 11:23
Сфабриковали уголовное дело, получили звездочки и премии и хоть бы хны. Чем не 37-ой год?
moisha_sekilman 26 июля 2018 | 11:36
Не исключено, что тюремщики по ночам пили кровь у Павликовой....
Традиции тюремщиков остаются без изменений: - засаживать арестантам под ногти раскалённые иглы, вводить в анальное отверстие арестантам раскалённый паяльник и пить кровь арестантскую.