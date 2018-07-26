Рассмотрение жалобы на продление удержания фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой состоится 26 июля в Мосгорсуде.

Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева сказала в эфире «Эха Москвы», что у 18-летней Анны Павликовой резко ухудшилось здоровье.

Павликова находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», куда была переведена в мае из СИЗО-6 «Печатники» после обследования в гражданской больнице из-за ухудшения здоровья.