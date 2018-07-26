Жительницу Калининграда Антонину Зимину обвинили в госизмене
Она утверждает, что единственное доказательство по уголовному делу – фотография с ее свадьбы. Об этом написал в блоге член ОНК Евгений Еникеев. Он встретился с Зиминой в СИЗО Лефортово.
О ее задержании стало известно 19-го июля. В чем конкретно обвиняют Зимину, неизвестно.
Комментарии34
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tks 26 июля 2018 | 11:07
Наверное, в кадр пьяный гэбил попал?
tvitov66 26 июля 2018 | 11:12
tks:видать ей под прикрытием свадьбы вражины занесли американских зеленых долларов в большом количестве ... ФСБуны логично заподозрили что инвалюту потратят на измену сверхдержавы и решили конфисковать чтобы защитить Родину вождя
serge_moro 26 июля 2018 | 11:32
tvitov66: Все кранты!! . Футбол закончился и начался сталинский период в исполнении мафиози Путина. Сегодня могут арестовать практически любого россиянина по ложным обвинениям. 18 лет у власти ,так что пора полностью раскрываться этому мафиозному режиму с повадками сталинизма . Лед тронулся граждане России . Скоро начнут ездить черные воронки по городам страны. Вы хотели Путина и получайте сполна на полную бандитскую катушку. весь ад ,приготовленный самым богатым, хитрым и коварным мафиози в мире
vezdehod 26 июля 2018 | 11:38
Пора вводить военное положение - шпионы и гос.изменники заполонили просторы России.
navsegda 26 июля 2018 | 11:07
Это просто какой-то хреновый ремейк 37 года , шпиономания , дела заводят пачками
andreyoo 26 июля 2018 | 11:20
navsegda: Это просто какой-то хреновый ремейк 37 года...
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Тебе известны какие-то подробности кроме "Она утверждает, что единственное доказательство по уголовному делу – фотография с ее свадьбы."? Заноси! Или ты просто дежурно пукнул?
А так-то, у нас на зонах 90% сидит "НиЗаЧтоМеняПодставили"
efilika 26 июля 2018 | 11:25
andreyoo: подстилка, столько дел о шпионаже или экстремизма во время Ельцина или раннего путина не было. А сейчас зашкаливает. За смс люди гребут реальные сроки. За выполнение договоров людей запихивают в камеру. За выборку материала из открытых источников человек может сесть.
andreyoo 26 июля 2018 | 11:32
efilika: подстилка,...
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Чудные люди либерал-хомячки! Простой вопрос вызывает у вас истерику.
tks 26 июля 2018 | 11:39
andreyoo: Ты истерику где и в чём увидел, штампунько?
edyunia 26 июля 2018 | 11:27
andreyoo: \\Тебе известны какие-то подробности\\
Ты прав andreyooбок: РФия в очке врагов, пятая колона долбит тоннели; будь бдителен - враг не дремлет.
tks 26 июля 2018 | 11:37
andreyoo: У вас "презумпция доверия" к органам? "Там разберутся"?
Вы - сексот?
andreyoo 26 июля 2018 | 11:41
tks: Вы - сексот?
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Я нет. А вот вы дурак. Или это имидж?
tks 26 июля 2018 | 11:53
andreyoo: Понял: в связи с вашим встречным вопросом про имидж, вы либо сексот, либо дурак.
podwodnik 26 июля 2018 | 11:08
Раньше были безымянные герои, теперь безымянные подследственные. Кто такая, за что? Органы разберутся.
navsegda 26 июля 2018 | 11:10
podwodnik: и тебя вылечат
tvitov66 26 июля 2018 | 11:32
navsegda: а тебя уже нет ... закапают прямо так - без мозга, не дожидаясь наступления пенсионного возраста
nns33 26 июля 2018 | 11:09
Новость ни о чём. Какое отношение к гостайне она имела? Как фотография со свадьбы и госизмена могут сочетаться?
vladimir1_57 26 июля 2018 | 11:10
Казнить за госизмену!!
tks 26 июля 2018 | 11:47
vladimir1_57: И тебя казнят. Так что не волнуйся.
boseal 26 июля 2018 | 11:13
Да что же там за фотографии такие?
jetsam 26 июля 2018 | 11:20
boseal: неужели за скрипаля вышла?????
tks 26 июля 2018 | 11:41
boseal: и мне любопытно! Может, смех "Искандеров" в кадр попал? ;)))
Но - теперь уже никто не узнает, дело секретное, фотки - в деле...
boseal 26 июля 2018 | 11:44
tks: Букет невесты слишком высоко кинула и повредила секретный спутник слежения).
zhrv 26 июля 2018 | 11:18
Наши потомки будут с недоумением читать про все это, не понимая, как можно было опуститься, как можно было допустить такой маразм на отдельно взятой территории.
ed10075 26 июля 2018 | 11:19
Здравствуй, 1937-й!
evgpekar 26 июля 2018 | 11:22
Дело движется к запрету валюты и закрытию границ, включая интернет и телефон
tks 26 июля 2018 | 11:43
evgpekar: А на что же и как те же гэбилоиды шиковать будут?
lager23 26 июля 2018 | 11:26
Страна на 19 году путинизма закишела шпионами...
moisha_sekilman 26 июля 2018 | 11:28
Вечно гадить не удалось, придётся отвечать за свои поступки подметая плац тюремный или скоблить ногтями загаженные унитазы.
tks 26 июля 2018 | 11:45
moisha_sekilman: Это ты свой главный опыт сейчас обнародовал?
yralez 26 июля 2018 | 11:28
Они у нас шлюху бутину, а мы у себя Зимину.......правда, там про Зимину никто не знает.
motooppic 26 июля 2018 | 11:32
закатать эту шпионку лет на двадцать на зону, и пусть там сидит и шпионит. Ибо мы демократию построили, и мы ее и будем защищать!
buzukin1912 26 июля 2018 | 11:33
Попалась, блин! Наконец-то! Раз ее защищает ОНК - точно государственная изменница!
jetsam 26 июля 2018 | 11:46
buzukin1912: а путен говорил, что в крыму нет зеленых человечков.
а через год - что они там были. значит он слепой и маразматик, по вашему?