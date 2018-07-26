Жительницу Калининграда Антонину Зимину обвинили в госизмене

Она утверждает, что единственное доказательство по уголовному делу – фотография с ее свадьбы. Об этом написал в блоге член ОНК Евгений Еникеев. Он встретился с Зиминой в СИЗО Лефортово.

О ее задержании стало известно 19-го июля. В чем конкретно обвиняют Зимину, неизвестно.