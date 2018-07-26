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11:00, 26 июля 2018

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, по некоторым данным, подал в отставку со своего поста

На прошлой неделе он пропустил голосование в Госдуме по пенсионной реформе.

Заявление об уходе с партийного поста Сергей Железняк написал по собственному желанию, рассказали источники РБК. По их данным, это было сделано еще неделю назад после разговора депутата со своим начальником – секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Он состоялся, как говорят собеседники издания, незадолго до голосования по пенсионной реформе, и для руководства правящей партии решение Железняка стало неожиданностью. Прошение об отставке с партийного поста, по словам источников РБК, будет удовлетворено на одном из ближайших заседаний президиума генсовета. Они отметили при этом, что Железняка не будут исключать из рядов правящей партии. Напомним, замсекретаря генсовета Единой России» отсутствовал на голосовании в Думе по пенсионной реформе на прошлой неделе. В правящей партии это объяснили больничным, взятым депутатом, однако источники «Дождя» говорили, что это связано с отрицательной позицией одного из руководителей единороссов по повышению пенсионного возраста. Собеседники телеканала утверждали, что неявка может грозить Железняку отставкой с партийного поста.

Официально «Единая Россия» и Железняк пока не комментируют публикацию РБК.

Комментарии

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ty154 26 июля 2018 | 11:05

Началось бегство крыс с тонущего корабля?

noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 11:11

ty154: Что дружище, конец Путина близок?

kukrynx 26 июля 2018 | 11:15

noxepy_7_40_: Тебе заглоту это интересно?

noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 11:17

kukrynx: О! И вы тоже))))) Как вам?

vezdehod 26 июля 2018 | 11:34

Даже матрос Железяк не выдержал такой наглости от своих сослуживцев и решил отвалить от них.

efilika 26 июля 2018 | 11:28

noxepy_7_40_: нет, поработали и отваливают на купленную родину тратить непосильным трудом нажитое.

vavylo 26 июля 2018 | 11:36

Да, прозорлив оказался депутат Госдумы Андрей Луговой, который в "2011 году обвинил Железняка в работе на врагов России и назвал «агентом влияния стран Запада»" ))
Йо!

rus095 26 июля 2018 | 11:45

ty154: не крыс,а одиночной крысы и не с корабля,а от лучшей миски и не бегство ,а отстранение. Неужели кто то думает что с такого поста добровольно уходят?

choke108 26 июля 2018 | 11:26

Мужской поступок, молодец мужик, уважаю.

blindpew_33 26 июля 2018 | 11:29

choke108: да-да.
Сдриснувшая с корабля крыса, безусловно, достойна всяческого уважения.

samzam 26 июля 2018 | 11:26

Скорее всего грядёт разделение партии ЕР на пару частей, но вот голосовать будут как единое целое.

jetsam 26 июля 2018 | 11:28

---
Напомним, как заявил Навальный, несмотря на обещания Железняка, данные им в 2012 году, о том, что его дети после обучения за границей "приедут домой и будут полезны стране", из трех его дочерей, учившихся на тот момент за границей, как минимум две по-прежнему находятся за рубежом, а Анастасия МакКлимон вообще скоро получит право на британское гражданство. Другая дочь Железняка Елизавета живет в Лондоне. Она окончила английскую школу и работает художником-иллюстратором.
---
ну папа решил, что путреатизм дочерей надо и ему перенимать.
видать намылился внуков нянчить в туманном альбионе, не иначе...
пенсию же повысили депутатам. надо сваливать, пока карантин не наложили.

скорее всего решил меньше светиться. а то мир перекроет счета
и куртки кожаные (три) конфискуют супостаты...

piter_ug 26 июля 2018 | 11:28

Опоздал сердешный, бежать из ПЖиВ надо было гораздо раньше.
Попадание под раздачу, пусть и отсроченную, уже неизбежно.

zurrog_ 26 июля 2018 | 11:29

Молодец. Но это ему не поможет.

ivanbel 26 июля 2018 | 11:32

Для укрепления фракционной дисциплины голосование производить одной карточкой, выдаваемой руководителю фракции. Остальным депутатам сделать посещение заседаний Думы необязательным, а зарплату понизить до прожиточного минимума.

blindpew_33 26 июля 2018 | 11:35

ЧТД: Железняк жулик и вор, но далеко не дурак.

irinakingsize1 26 июля 2018 | 11:36

Вспомнилось.
\\Указ Петра I от 09.12.1709

Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.\\

Во-во, именно лихой и придурковатый вид и имел латентный оппортунист Железняк- дочки в гей-европах норки рыли, а папа пропагандонил почем зря. И вооооотттттт.....в нужное время и в нужном месте он поднырнул под систему и вынырнул совсем в другом месте. Уже почти народным героем.

Те же и вождь.
Вождь:
\\Ах, эти черные глаза
Меня любили.
Куда же скрылись вы теперь,
Кто близок вам другой?\\
Уходит в сторону Амстердама, а там от него еще 58,8 км. вдоль побережья. Занавес.

timwlad79 26 июля 2018 | 11:39

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, по некоторым данным, подал в отставку со своего поста
На прошлой неделе он пропустил голосование в Госдуме по пенсионной реформе.
-------------
Ну да,больничный взял.
Евреи с немцами наехали.
Повальный возврат из Германии и Израиля немцев и евреев где мигрантам не кимольфо по причине не признания их правильными немцами и евреями и протестантского социального воспитания гадить всем окружающим проводя акцию устрашения и затем порабощать.Ну им в ответ провели акцию устрашения так называемым русским евреям и немцам что те усрались до обморока и назад тикать откуда прибыли ,где им обходилось ихнее срать и гадить кругом всё выдавая себя якобы за крутых колонизаторов в реальности тупое быдло алчности не способное даже семьи создать так как жрут друга чтобы в рабов безмолвных обращать как и во всех еврейских и немецких сектах что они якобы семьями называют.
Ну вот,поработить немцам и евреям никого не удалось на западе и решили развернутся и устроить новую колонизацию как при Екатерине 2 и при евреях большевиках,а тут на тебе,пенсионный возраст повышают.
Ну естественно евреи и немцы начали активно лоббировать чтобы этого не произошло. Этож работать надо будет.
Ониж рассчитывают как и ранее ,что мол якобы умники приехали поучать дураков живущих в России.А в работе то и проявится что евреи и немцы это дебилы дегенераты необразованные агрессивный протестантский отброс способный только гадить.
Так что господа евреи и немцы,повторной колонизации России не получится.
Не времена Екатерины 2 и не 1917 год однако.

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