Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, по некоторым данным, подал в отставку со своего поста

На прошлой неделе он пропустил голосование в Госдуме по пенсионной реформе.

Заявление об уходе с партийного поста Сергей Железняк написал по собственному желанию, рассказали источники РБК. По их данным, это было сделано еще неделю назад после разговора депутата со своим начальником – секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Он состоялся, как говорят собеседники издания, незадолго до голосования по пенсионной реформе, и для руководства правящей партии решение Железняка стало неожиданностью. Прошение об отставке с партийного поста, по словам источников РБК, будет удовлетворено на одном из ближайших заседаний президиума генсовета. Они отметили при этом, что Железняка не будут исключать из рядов правящей партии. Напомним, замсекретаря генсовета Единой России» отсутствовал на голосовании в Думе по пенсионной реформе на прошлой неделе. В правящей партии это объяснили больничным, взятым депутатом, однако источники «Дождя» говорили, что это связано с отрицательной позицией одного из руководителей единороссов по повышению пенсионного возраста. Собеседники телеканала утверждали, что неявка может грозить Железняку отставкой с партийного поста.

Официально «Единая Россия» и Железняк пока не комментируют публикацию РБК.