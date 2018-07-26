Премьер-министр Армении Пашинян назвал Путина «прямым и искренним человеком»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал президента РФ Владимира Путина «прямым и искренним человеком».
«Я представлял его, честно говоря, тяжелее, поэтому для меня был очень приятный сюрприз, что он очень прямой и искренний человек», — сказал Н.Пашинян.
Премьер-министр отметил, что доволен отношениями с российским лидером. «Что устраивает меня в наших отношениях? То, что мы обо всем говорим прямо и искренне. И после моего последнего визита в Москву я сказал, что наши отношения — отношения между Арменией и Россией — должны быть отношениями без темных углов», — уточнил Н.Пашинян.
Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что «это не значит, что он и Путин будут «во всем согласны всегда». «Это означает то, что мы будем искренни друг с другом. Я думаю, самая большая дружба, когда два государства, два человека смотрят друг другу в глаза и разговаривают прямо, искренне и честно», — заключил Н.Пашинян.
Комментарии7
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testmeter 26 июля 2018 | 10:58
«он очень прямой и искренний человек» ///
А также он высокорослый красавец с роскошной шевелюрой
sadda 26 июля 2018 | 11:00
Понятно, надеется на помощь в конфликте с Азербайджаном.
nikmart001 26 июля 2018 | 11:03
sadda: А вам конечно хотелось бы, чтобы там война началась?
croaker 26 июля 2018 | 11:02
У американцев тоже такой был, который посмотрел Путину в рот и увидел душу.
lager23 26 июля 2018 | 11:03
Путен — двуликий Янус, его личность противоречива из-за аморальности и цинизма, сдобренных хитростью и надвигающейся возрастной деменцией, не более того!
good_sadness 26 июля 2018 | 11:03
Путин Вова всегда держит своё слово!
И на Путина фоне бледно выглядит Трамп Дони!
putin2018 26 июля 2018 | 11:07
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