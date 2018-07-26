Премьер-министр Армении Пашинян назвал Путина «прямым и искренним человеком»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал президента РФ Владимира Путина «прямым и искренним человеком».

«Я представлял его, честно говоря, тяжелее, поэтому для меня был очень приятный сюрприз, что он очень прямой и искренний человек», — сказал Н.Пашинян.

Премьер-министр отметил, что доволен отношениями с российским лидером. «Что устраивает меня в наших отношениях? То, что мы обо всем говорим прямо и искренне. И после моего последнего визита в Москву я сказал, что наши отношения — отношения между Арменией и Россией — должны быть отношениями без темных углов», — уточнил Н.Пашинян.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что «это не значит, что он и Путин будут «во всем согласны всегда». «Это означает то, что мы будем искренни друг с другом. Я думаю, самая большая дружба, когда два государства, два человека смотрят друг другу в глаза и разговаривают прямо, искренне и честно», — заключил Н.Пашинян.