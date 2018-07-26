Хоккеист Александр Овечкин занял первую строчку в рейтинге российских звезд журнала «Форбс»

Его доходы за год оцениваются в 14,5 миллионов долларов. На втором месте — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров – почти 14 миллионов.

Замыкает первую десятку Ксения Собчак, которая за прошлый год заработала один миллион 400 тысяч долларов, однако заняла первое место по количеству упоминаний в СМИ.

Совокупный доход всех участников рейтинга за год вырос на треть и достиг 211 миллионов долларов.