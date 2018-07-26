Хоккеист Александр Овечкин занял первую строчку в рейтинге российских звезд журнала «Форбс»
Его доходы за год оцениваются в 14,5 миллионов долларов. На втором месте — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров – почти 14 миллионов.
Замыкает первую десятку Ксения Собчак, которая за прошлый год заработала один миллион 400 тысяч долларов, однако заняла первое место по количеству упоминаний в СМИ.
Совокупный доход всех участников рейтинга за год вырос на треть и достиг 211 миллионов долларов.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт