В Японии казнены шестеро членов секты Аум Синрикё, — объявило Министерство юстиции
Таким образом, приведены в исполнение смертные приговоры в отношении всех осужденных к высшей мере наказания, включая основателя секты, Сёко Асахару.
Аум Синрикё запрещена во многих странах, в том числе и в России. Секта несет ответственность за зариновую атаку в Токийском метро в 1995 году, — тогда погибли 13 человек, несколько тысяч пострадали.
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