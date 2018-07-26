МИД КНР назвал взрыв у посольства США в Пекине «одиночным инцидентом», которым занимается полиция. Об этом сообщает РИА.

Взрыв у посольства США в Пекине в среду не причинил вреда кому-либо из персонала дипмиссии, сообщают китайские СМИ со ссылкой на неназванного представителя посольства.