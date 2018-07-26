МИД КНР назвал взрыв у посольства США в Пекине «одиночным инцидентом»
Взрыв у посольства США в Пекине в среду не причинил вреда кому-либо из персонала дипмиссии, сообщают китайские СМИ со ссылкой на неназванного представителя посольства.
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Взрыв у посольства США в Пекине в среду не причинил вреда кому-либо из персонала дипмиссии, сообщают китайские СМИ со ссылкой на неназванного представителя посольства.
Комментарии1
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nigelliri56 26 июля 2018 | 11:06
Маленький человек против танка.