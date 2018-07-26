Обвиняемый в госизмене 70-летний Виктор Прозоров отказался общаться с представителями ОНК

Обвиняемый в госизмене 70-летний Виктор Прозоров отказался общаться с представителями Общественной наблюдательной комиссии — об этом сообщил член ОНК Евгений Еникеев. Прозоров, которого содержат в СИЗО Лефортово заявил, что у него нет жалоб на условия содержания и медобслуживание, и отказался от дальнейшей беседы.

Детали этого дела засекречены. Прозорову грозит до 20 лет тюрьмы.