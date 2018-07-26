Обвиняемый в госизмене 70-летний Виктор Прозоров отказался общаться с представителями ОНК
Обвиняемый в госизмене 70-летний Виктор Прозоров отказался общаться с представителями Общественной наблюдательной комиссии — об этом сообщил член ОНК Евгений Еникеев. Прозоров, которого содержат в СИЗО Лефортово заявил, что у него нет жалоб на условия содержания и медобслуживание, и отказался от дальнейшей беседы.
Детали этого дела засекречены. Прозорову грозит до 20 лет тюрьмы.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
motooppic 26 июля 2018 | 10:43
ему надо срочно в оппозиционеры и демократы записываться и начать орать о нарушении демократических прав трудящихся шпионов. Тогда западная стая и оппозиционные крысы его поддержат и начнут демократическую возню за его освобождение!
polsan 26 июля 2018 | 10:48
motooppic: "Печень выделяет желчь, а мозг - мысли" Поль Анри Гольбах.
gregor 26 июля 2018 | 10:52
Обвиняемый в госизмене 70-летний Виктор Прозоров отказался общаться с представителями ОНК
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операция прикрытия блефа .
Никакого сверхмощного оружия нет ,это блеф ,а что бы блеф закрепить ,надо устроить шпиЁнскую театральную постановку ,как бы передачу ,как бы на само деле этого оружия с "ядерными " гашетками и " микроскопами " тоже " ядерными " Молдавской разведке , или можно ......... эстонскому почтальону , тоже член НАТО .
Как бы есть шпиён ,значит есть и ядерный автомат АК -47 . .
Мультик ,он и есть мультик .
zztop1960 26 июля 2018 | 10:52
Кругом одни предатели , шпионы, взяточники , надо в оборонку принимать слепо-глухо-немых портянок
navsegda 26 июля 2018 | 11:01
Одному "шпиёну" 74 года , другому 70 , как-то поздно спохватились господа чекисты , или моложе учёных уже не осталось
vladimir1_57 26 июля 2018 | 11:16
navsegda: или моложе учёных уже не осталось
\\
моложе шпионов уже нет, всех искоренили самым решительным образом.
terens 26 июля 2018 | 11:19
Неплохая пенсия получится. Кормят бесплатно, кров есть.