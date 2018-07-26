Девять бастующих шахтеров Дарасунского рудника в Забайкалье попали в больницу
Это последствия голодовки, которую они ведут со вторника, — сказала агентству ТАСС представитель Минздрава по Забайкальскому краю Инга Николаева: «Состояние здоровья шахтеров, объявивших забастовку в поселке Вершино-Дарасунский, отслеживают медицинские работники. Два раза в сутки фельдшер участковой больницы поселка Вершино-Дарасунский проводит осмотр шахтеров. За первые сутки забастовки состояние людей было удовлетворительным. 26 июля, после очередного медицинского осмотра на предприятии, девять человек были доставлены в участковую больницу для более тщательного осмотра и принятия решения об их возможной госпитализации. Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления».
Всего в голодовке участвуют 93 шахтера. Таким образом они пытаются добиться выплат по зарплате, которые задерживают с мая.
Комментарии1
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liliputin_fashist 26 июля 2018 | 10:08
Так вот вы какой, Русский мир...