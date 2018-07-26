Силовики задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского

Это подтвердили в госкорпорации «Роскосмос».

Вместе с Лемешевским, по данным источников «Интерфакса», была задержана и руководитель дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерина Аверьянова. Уже сегодня может быть подано ходатайство об их аресте. При этом лишь накануне в «Роскосмосе» сообщили, что Лемешевский уйдет в отставку с поста гендиректора НПО им. Лавочкина со 2 августа. В госкорпорации отмечали, что против топ-менеджера возбуждено уголовное дело. Источники «Коммерсанта» рассказали, что в домах Лемешевского и Аверьяновой, а также на самом предприятии сотрудники ФСБ провели обыски. Следственный комитет подозревает руководство НПО им. Лавочкина в хищении в особо крупном размере. Оно, по данным ведомства, касалось гонораров сотрудникам адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». Услуги во многих случаях, как утверждается, были оказаны фиктивно. Общая сумма выплат, считает следствие, составила более 330 млн рублей, притом, что часть дел была проиграна.

И.о. гендиректора НПО им. Лавочкина назначен заместитель Лемешевского Харун Карчаев.