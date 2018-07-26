Бывший министр обороны Анатолий Сердюков отказывается комментировать информацию о свадьбе со своей бывшей подчиненной Евгенией Васильевой. «Пусть это останется на совести тех, кто все это придумывает», — сказал Сердюков РБК.

О свадьбе сообщил 14-го июля телеведущий Андрей Малахов в своей колонке в журнале «Стар хит».