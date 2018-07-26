Анатолий Сердюков отказывается комментировать информацию о свадьбе
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков отказывается комментировать информацию о свадьбе со своей бывшей подчиненной Евгенией Васильевой. «Пусть это останется на совести тех, кто все это придумывает», — сказал Сердюков РБК.
О свадьбе сообщил 14-го июля телеведущий Андрей Малахов в своей колонке в журнале «Стар хит».
Комментарии2
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liliputin_fashist 26 июля 2018 | 09:43
А чего комментировать? Ему пох на челядь. Его карлик-казнокрад прикрывает. Дал с ворованными ярдами уйти от закона.
rash 26 июля 2018 | 09:50
При всех грехах, единственный министр обороны, который пытался сделать армию действительно боеспособной.