Крупный пожар произошел в промзоне на юго-востоке Москвы на Южно-портовой улице
Огнем было охвачено около 200 квадратных метров, — сообщает столичный главк МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около шести утра. Спустя час пожар был потушен, Никто не пострадал.
Огнем было охвачено около 200 квадратных метров, — сообщает столичный главк МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около шести утра. Спустя час пожар был потушен, Никто не пострадал.
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