Крупный пожар произошел в промзоне на юго-востоке Москвы на  Южно-портовой улице

Огнем было охвачено около 200 квадратных метров, — сообщает столичный главк МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около шести утра. Спустя час пожар был потушен, Никто не пострадал.

Огнем было охвачено около 200 квадратных метров, — сообщает столичный главк МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около шести утра. Спустя час пожар был потушен, Никто не пострадал.