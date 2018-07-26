Мосгорсуд сегодня вынесет приговор экс-сотруднику Следственного комитета Александру Ламонову

Он обвиняется в получении многомиллионной взятки за освобождение соратника криминального авторитета Шакро Молодого.

Александра Ламонова задержали два года назад вместе с двумя другими высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета. Согласно материалам дела, они за взятку в 500 тысяч долларов обещали освободить Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец – соратника так называемого «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Кочуйков был арестован после перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Александр Ламонов полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело выделили в отдельное производство. Оно рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Гособвинитель настаивает на том, чтобы Ламонова приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Кроме того, прокуратура просит суд лишить его звания полковника юстиции и оштрафовать на сумму полученной взятки – то есть на 32 миллиона рублей.

Напомним, что в середине июля по этому же делу арестовали руководителя управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова. Его также обвиняют в получении взятки