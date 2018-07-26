Мосгорсуд сегодня вынесет приговор экс-сотруднику Следственного комитета Александру Ламонову
Он обвиняется в получении многомиллионной взятки за освобождение соратника криминального авторитета Шакро Молодого.
Александра Ламонова задержали два года назад вместе с двумя другими высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета. Согласно материалам дела, они за взятку в 500 тысяч долларов обещали освободить Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец – соратника так называемого «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Кочуйков был арестован после перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.
Александр Ламонов полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело выделили в отдельное производство. Оно рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
Гособвинитель настаивает на том, чтобы Ламонова приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Кроме того, прокуратура просит суд лишить его звания полковника юстиции и оштрафовать на сумму полученной взятки – то есть на 32 миллиона рублей.
Напомним, что в середине июля по этому же делу арестовали руководителя управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова. Его также обвиняют в получении взятки
Комментарии1
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nowyrusic 26 июля 2018 | 10:04
СК влез в дело, в котором участвовало ФСБ, и попытался противостоять ФСБ, В результате московское управление СК
разгромлено, существование СК вообще под вопросом.
А все началось с пустяка, воры и феэсбешники крышевали разные стороны в грошовом конфликте.
дело-то о миллионе рублей шло.
В итоге случились 2 трупа и пошло-поехало.
Но ФСБ показало кто в доме хозяин.