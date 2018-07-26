Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш, сотрудников которого, Виктор Кудрявцев, задержан по делу о госизмене, — сообщает Интерфакс.
Тем временем, еще одно предприятие ракетно-космической отрасли осталось без руководителя: правоохранительные органы задержали директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского – он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, — сообщает Интерфакс.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
igorrrpadlowitchs 26 июля 2018 | 09:44
Космический дуремар !
zolingen 26 июля 2018 | 09:44
А он еще не тюрьме?
osal 26 июля 2018 | 09:52
На тему, " найти хоть одну тайну на продажу"! Иначе кранты, финансов осталось тока на одну квартиру.
vilingrad 26 июля 2018 | 10:04
Толстячок еще не чувствует мягкое нежное сжатие на запястьях? Не ощущает хлопанье маленьких крыльев парочки ангелов, которые берут его под белы рученьки и влекут ведомо куда?
Сделают из него жертвенную козу... ну, или поросенка:)