Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш, сотрудников которого, Виктор Кудрявцев, задержан по делу о госизмене, — сообщает Интерфакс.

Тем временем, еще одно предприятие ракетно-космической отрасли осталось без руководителя: правоохранительные органы задержали директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского – он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, — сообщает Интерфакс.